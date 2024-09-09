En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanlardan tahminler...
Yılın ikinci altı aylık dönemine ilişkin enflasyon verileri açıklandıkça piyasada emekli maaşlarına ilişkin öngörüler şekillenmeye başladı. Son olarak temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon verisi açıklandı. Peki enflasyon öngörüleri doğrultusunda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2 farklı tahmin geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...
Enflasyon verileri çalışan, memur ve emekli olan milyonlarca kişinin alacağı zam oranın doğrudan etkiliyor. Son olarak temmuz ve ağustos aylarına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.
Emeklilerin maaş zammının belli olması için geride 4 veri daha kaldı.
Peki ekonomi yönetiminin enflasyon tahminlerine göre emeklilere zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne?
2 uzman isim maaş zammına ilişkin tahminlerini açıkladı.
Konuyla ilgili merak edilenleri değerlendiren Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:
“Ağustos ayı enflasyonunun belirlenmesiyle birlikte iki aylık enflasyon farkı yüzde 5.78 olarak belirlendi. Yani artık emeklimizin iki aylık zam farkı olan yüzde 5.78 cebinde diyebiliriz.
Yıl sonunda emeklilere ne kadar zam farkı doğacak?
Emekli zammının belli olmasına 4 ay daha var. 4 ay boyunca yüzde 2 civarında bir enflasyon farkı olursa yüzde 15’lik enflasyon farkı doğacak diyebiliriz.