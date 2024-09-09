En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanlardan tahminler...

Emeklilerin maaş zammının belli olması için geride 4 veri daha kaldı.

Peki ekonomi yönetiminin enflasyon tahminlerine göre emeklilere zam oranı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı için beklentiler ne?

2 uzman isim maaş zammına ilişkin tahminlerini açıkladı.