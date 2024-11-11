En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş artacak mı? İşte mesleklere göre yeni zamlı maaşlar
Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla Ocak 2025'e ilişkin maaş ve ücret zam oranları da netleşmeye başladı. 16.5 milyon emekli, 5.3 milyon kamu personeli ve 15.8 milyon ücretli başta olmak üzere milyonlarca insanın merakla beklediği zam oranları ne olacak? Kök maaş artacak mı? İşte tablo tablo mesleklere göre memur ve memur emeklisinin yeni maaşları...
Memurlar ve emekliler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Bu artışlar SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için altı aylık enflasyona göre yapılırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Bu fark da yine altı aylık enflasyona göre hesaplanıyor.
2025'İN İLK ALTI AYINDA YÜZDE 6 ZAM
7. Dönem Toplu Sözleşme'sine göre; memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10 zam yapılırken, 2025'in ilk altı ayında ise yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında aylık enflasyonun yüzde 2,88 olduğunu açıkladı. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58 olarak duyuruldu. Bir kez daha milyonlarca emekli ve çalışanın gözü, Ocak 2025'te alacağı zamma çevrildi.