En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal güvenlik uzmanı olası zammı hesapladı

Fakat yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. Bu şekilde 1,8 milyon emekli, temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.