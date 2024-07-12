En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sosyal güvenlik uzmanı olası zammı hesapladı
Gündemi meşgul eden olası emekli maaş artışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, tüm emeklilere herhangi bir ayrım olmadan son kez eşit bir şekilde seyyanen zam yapılması gerektiğini, bunun ardından artık seyyanen zammın tamamen ortadan kaldırılması, akabinde oransal anlamda zam yapılması gerektiğini belirtti. Karakaş, zam yapılması halinde yeni maaşların ne kadar olacağını hesapladı...
Yılın ilk 6 ayının geride kalmasıyla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı.
Fakat yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. Bu şekilde 1,8 milyon emekli, temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.
Bu çerçevede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söylemişti.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılması muhtemel zammı değerlendirdi.