En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanından 2 farklı tahmin

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları 3 Temmuz itibarıyla belli oldu. Emekliler yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı alacaklar. Emekliye zam oranının belli olmasıyla iki ücrette de artış yaşandı. Peki en düşük emekli aylığının ne kadar olması bekleniyor? İşte detaylar...