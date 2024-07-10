En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzmanından 2 farklı tahmin
Hükümet, en düşük emekli aylığının artması için çalışma başlattı. Düzenlemeden kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak. Peki en düşük emekli maaşının ne kadar olması bekleniyor? Öte yandan emekli aylığına göre belirlenen dul ve yetim aylıklarında da artışlar yaşandı. Uzmanı örnek hesaplama yaptı, detayları anlattı.
Milyonlarca memur ve emeklinin zamlı maaşları 3 Temmuz itibarıyla belli oldu. Emekliler yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı alacaklar. Emekliye zam oranının belli olmasıyla iki ücrette de artış yaşandı. Peki en düşük emekli aylığının ne kadar olması bekleniyor? İşte detaylar...
DUL VE YETİM AYLIKLARI DA ARTTI
Temmuz ayında emekli maaşlarının belli olmasıyla birlikte bazı ücretlerde değişiklik yapıldı. Emeklilere yılın ilk 6 ayına ilişkin yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı verildi. Emekli aylığına göre belirlenen dul ve yetim aylıklarında da artışlar yaşandı.
eki bir kişi vefat eden emekli eşinin maaşının en fazla ne kadarını alabilir? Çocuk sayısına göre ödeme değişiyor mu? Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş dul ve yetim aylıklarına ilişkin örnek maaş hesabını milliyet.com.tr’ye anlattı.
Öte yandan en düşük emekli aylığını artırmaya yönelik bir çalışma yapıldığı konuşuluyor. En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Konuyla ilgili merak edilenleri Ahmet Kurtuluş anlattı.