En düşük emekli maaşı ne zaman yasalaşacak? Maaş farkı ne zaman hesaba yatacak?
Emekli gözünü en düşük emekli maaşının ne zaman yasalaşıp, maaş farklarının ne zaman yatacağına çevirdi. Meclis'in 28 Ocak'a kadar tatil edilmesi nedeniyle 'en düşük emekli aylığı'na ilişkin düzenlemenin en erken şubat ayında görüşülüp yasalaşması bekleniyor. Emeklilerin maaş farkını alabilmesi için ilgili yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğüne girmesi gerekiyor.
Milyonlarca emekli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun 28 Ocak'ta işbaşı yapmasını bekliyor.
Genel Kurul'un ilk gündem maddesi, en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini içeren kanun teklifi olacak.
Teklife göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek ve işverene verilen asgari ücret desteği 700 liradan bin liraya çıkarılacak