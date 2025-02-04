En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı: Zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?
En düşük emekli maaşına gelen zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler zam farklarının ne zaman hesaplara geçeceğine çevrildi.
Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu.
12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “12.500” ibaresi “14.469” şeklinde değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.