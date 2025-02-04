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  4. En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı: Zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı: Zam farkı ne zaman hesaplara yatacak?

En düşük emekli maaşına gelen zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler zam farklarının ne zaman hesaplara geçeceğine çevrildi.

En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı: Zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Sayfa 1

Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşına gelen zammın Resmi Gazete'de yayımlanarak kanunlaşmasını bekliyordu.

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En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı: Zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Sayfa 2

12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükselen en düşük emekli maaşı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı: Zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Sayfa 3

Resmi Gazete'de "31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “12.500” ibaresi “14.469” şeklinde değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı: Zam farkı ne zaman hesaplara yatacak? - Sayfa 4

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

'2025 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde' notuyla yayımlanan karar gereği ocak ayındaki maaş farklarının ödenmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşı alan emekliler 1969 lira fark ödemesi alacak.

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