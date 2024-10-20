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  4. En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 3 milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi...

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 3 milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz oranları yüzde 50 oranında sabit kaldı. Bu kararla beraber özellikle konut kredisinde uygulanan faiz oranları da güncellendi. Peki 3 Milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi ne kadar oldu?

En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 3 milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi... - Sayfa 1

İşte, 3 milyon TL'nin 10 yıllık ödemesi...

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En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 3 milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi... - Sayfa 2

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 95.168,94 TL

Toplam Ödeme: 11.442.646 TL

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En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 3 milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi... - Sayfa 3

ZİRAAT KATILIM

Kâr Payı Oranı: %5,50

Aylık Taksit: 165.267,85 TL

Toplam Ödeme: 19.852.707 TL

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En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 3 milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi... - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 89.635,63 TL

Toplam Ödeme: 10.785.895 TL

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