En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 3 milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi...
En düşük konut kredisi faiz oranı belli oldu! İşte 3 milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Faiz oranları yüzde 50 oranında sabit kaldı. Bu kararla beraber özellikle konut kredisinde uygulanan faiz oranları da güncellendi. Peki 3 Milyon TL’nin 10 yıllık geri ödemesi ne kadar oldu?
İşte, 3 milyon TL'nin 10 yıllık ödemesi...
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ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 95.168,94 TL
Toplam Ödeme: 11.442.646 TL
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ZİRAAT KATILIM
Kâr Payı Oranı: %5,50
Aylık Taksit: 165.267,85 TL
Toplam Ödeme: 19.852.707 TL
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AKBANK
Faiz Oranı: %2,89
Aylık Taksit: 89.635,63 TL
Toplam Ödeme: 10.785.895 TL
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