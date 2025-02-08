En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar?

Gazete Duvar'da yer alan habere göre bankalar arasında konut kredisi faizleri yüzde 2,75'ten başlıyor, yüzde 5,89'a kadar çıkıyor. Peki en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste...