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En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından en düşük faizli konut kredileri merak ediliyor. Peki konut kredisinde düşüş oldu mu? En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz indirimi kararıyla politika faizi yüzde 45,00 seviyesine çekildi.

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En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Bu kararın ardından bankalar mevduat faizlerini güncelledi. Yüzde 50'nin üzerindeki mevduat faiz teklifleri neredeyse tarih oldu.

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En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

Ev, araba ya da çeşitli ihtiyaçlar için finansman arayışında olan vatandaşlar en uygun faizli konut kredilerini araştırıyor.

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En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

Gazete Duvar'da yer alan habere göre bankalar arasında konut kredisi faizleri yüzde 2,75'ten başlıyor, yüzde 5,89'a kadar çıkıyor. Peki en düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka liste...

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