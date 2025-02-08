En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından en düşük faizli konut kredileri merak ediliyor. Peki konut kredisinde düşüş oldu mu? En düşük konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta aldığı faiz indirimi kararıyla politika faizi yüzde 45,00 seviyesine çekildi.
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Bu kararın ardından bankalar mevduat faizlerini güncelledi. Yüzde 50'nin üzerindeki mevduat faiz teklifleri neredeyse tarih oldu.
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Ev, araba ya da çeşitli ihtiyaçlar için finansman arayışında olan vatandaşlar en uygun faizli konut kredilerini araştırıyor.
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