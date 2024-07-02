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  4. En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanından net rakam

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanından net rakam

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını değerlendirdi.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanından net rakam - Sayfa 1

Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor.

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanından net rakam - Sayfa 2

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 22,72 olurken, vatandaşların gözleri 3 Temmuz'da yapılacak zam oralarına çevrildi.

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanından net rakam - Sayfa 3

Bu çerçevede ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine, temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanından net rakam - Sayfa 4

Ayrıca 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 17,32 zam alması kesinleşen memur ve memur emeklilerinin net zam oranları ise 3 Temmuz'da belli olacak.

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