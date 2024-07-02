En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Uzmanından net rakam
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını değerlendirdi.
Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor.
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 22,72 olurken, vatandaşların gözleri 3 Temmuz'da yapılacak zam oralarına çevrildi.
Bu çerçevede ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine, temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
Ayrıca 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 17,32 zam alması kesinleşen memur ve memur emeklilerinin net zam oranları ise 3 Temmuz'da belli olacak.