En düşük memur ve emekli maaşı 2025 ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan çarpıcı zam tablosu
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, temmuz ayında memur ve emeklilere yapılacak maaş artışlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karakaş, mevcut enflasyon rakamları ışığında zam oranlarının yetersiz kalabileceğini vurgulayarak, memur ve emeklilerin alım gücünde daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret etti.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
EK ENFLASYON FARKI
Toplu sözleşme gereği verilen yüzde 5'lik zamma ek olarak enflasyon farkının da ekleneceğini hatırlatan Karakaş, ocak ve şubat ayları verilerine göre bu farkın yüzde 7,42’ye ulaştığını, mart ayı verisiyle birlikte ise yüzde 10,07 seviyesine çıktığını söyledi. Ancak buna rağmen, şu an için toplam maaş artış oranının yüzde 9,02’de kaldığını ifade etti.
Karakaş, mevcut artış oranlarının enflasyonu yakalayamadığını ve memur ile memur emeklilerinin alım gücünün bu süreçte gerilediğini vurguladı.