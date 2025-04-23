En düşük memur ve emekli maaşı 2025 ne kadar olacak? SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan çarpıcı zam tablosu

EK ENFLASYON FARKI

Toplu sözleşme gereği verilen yüzde 5'lik zamma ek olarak enflasyon farkının da ekleneceğini hatırlatan Karakaş, ocak ve şubat ayları verilerine göre bu farkın yüzde 7,42’ye ulaştığını, mart ayı verisiyle birlikte ise yüzde 10,07 seviyesine çıktığını söyledi. Ancak buna rağmen, şu an için toplam maaş artış oranının yüzde 9,02’de kaldığını ifade etti.