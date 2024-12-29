En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 2025 maaşları belli oluyor! İşte hesaplama tablosu
Yeni yıl yaklaşırken, memurlar ve emekliler maaş zamlarını merakla bekliyor. Maaş artışlarının netleşmesine çok az bir zaman kala, vatandaşlar enflasyon verilerini ve maaş hesaplamalarını dikkatle takip ediyor. Peki, 2025 yılı için memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları ne olacak? İşte, 2025 yılı itibarıyla güncel maaş artışları ve yeni memur-emekli maaşları...
Memur maaşları, yılda iki kez yapılan zammın ardından belirleniyor. Maaş artışı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile her altı ayda bir güncelleniyor.
Temmuz 2024’te, yüzde 8,46'lık enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile maaşlar yüzde 19,31 oranında artırıldı. TÜİK'in açıklayacağı verilerle, Ocak 2025’teki maaş artışı netleşecek ve tüm maaşlar yeniden düzenlenecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak 2025 tarihinde saat 10:00'da aralık ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu açıklama ile 2025'in ilk yarısı için 6 aylık enflasyon oranları kesinleşecek.