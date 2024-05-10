Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye sıralama atladı! İşte dünyanın en güçlü orduları
Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi, 2024 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri listeledi. İşte dünyanın en güçlü ordu sıralamasında Türkiye'nin yeri
ABD merkezli 'Global Firepower' internet sitesi, 2024 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri listeledi.
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Araştırma sonucunda ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktör ele alındı.
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Türkiye ise 2024 yılının ilk araştırmasında birçok ülkeyi geride bırakarak 3 sıra birden yükseldi.
İşte dünyanın en güçlü ordu sıralaması
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10. İTALYA
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