En ucuz iPhone 16 hangi ülkede satılıyor? İşte ülke ülke fiyatlar...
Apple, 9 Eylül'de düzenlediği “It’s Glowtime” etkinliğinde en yeni iPhone 16 modellerini tanıttı. Etkinliğin ardından vatandaşlar "En ucuz iPhone 16 hangi ülkede?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte ülke ülke iPhone 16 fiyatları...
Apple, 9 Eylül’de düzenlediği “It’s Glowtime” etkinliğiyle merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Yeni iPhone 16 modelleri, üstün özellikleriyle büyük ilgi topladı. Özellikle Türkiye’deki kullanıcılar, hem telefonun özelliklerine hem de fiyatına büyük ilgi gösterdi.
Yeni iPhone 16’nın Türkiye fiyatı, yüksek vergi oranları nedeniyle oldukça pahalı olurken, birçok kullanıcı "En ucuz iPhone 16 hangi ülkede?" sorusunu araştırmaya başladı.
En ucuz iPhone 16 hangi ülkede satılıyor?
Apple’ın ana vatanı olan Amerika Birleşik Devletleri, en ucuz iPhone 16 modelinin satıldığı ilk ülke olarak öne çıkıyor. ABD’de iPhone 16 128 GB modeli 799 dolardan (yaklaşık 27.179 TL) satılıyor.
Bu fiyat, diğer ülkelere kıyasla oldukça uygun. Onu sırasıyla Kanada ve Çin takip ediyor. Kanada’da iPhone 16’nın fiyatı 829 dolar iken, Çin’de ise 842 dolardan satışa sunuluyor.