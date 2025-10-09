En ucuz konut kredisi hangi bankada? 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 26 Eylül ile sona eren haftada 622 milyar 334 milyon TL olarak gerçekleşti. Son 3 aylık dönemde yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut kredisi hacminde yaklaşık 37,5 milyar liralık artış yaşandı.