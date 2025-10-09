En ucuz konut kredisi hangi bankada? 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Tahminlerden yüksek gelen eylül enflasyonu sonrası TCMB’den de “sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceği” yönünde mesajlar geldi. Piyasada gözler 23 Ekim’deki TCMB faiz kararına çevrilirken, kredi piyasaları da “bekle-gör” dönemine girdi. Konut kredilerinde bu hafta da yeni bir düşüş gözlemlenmedi. En düşük konut kredileri hangi bankalarda? 1 milyon, 1,5 milyon ve 2 milyon TL konut kredisinin geri ödemesi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 26 Eylül ile sona eren haftada 622 milyar 334 milyon TL olarak gerçekleşti. Son 3 aylık dönemde yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen konut kredisi hacminde yaklaşık 37,5 milyar liralık artış yaşandı.
DİKKATLER 23 EKİM’DE
Öte yandan TÜİK tarafından açıklanan ve tahminlerden yüksek gelen eylül enflasyonunun ardından, TCMB’den “sıkı para politikasının bir süre daha devam edebileceği” yönünde mesajlar dikkat çekti. Piyasada gözler 23 Ekim’deki TCMB faiz kararına çevrilirken, kredi piyasaları da “bekle-gör” dönemine girdi. Konut kredilerinde bu hafta da yeni bir düşüş gözlemlenmedi.
EN UCUZ KONUT KREDİLERİ
9 Ekim 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en düşük konut kredisi oranları şöyle:
- Ziraat Bankası: %2,69
- Akbank: %2,69
- QNB: %2,69