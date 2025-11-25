En ucuz konut kredisi hangi bankada? 750 bin ve 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre konut kredisi hacminde artış devam ediyor. 14 Kasım 2025 ile biten haftada konut kredilerinin toplam hacmi 651 milyon 736 bin TL oldu. Bu rakam, kredilerde önceki haftaya göre yaklaşık 4,5 milyar liralık yükselişe işaret etti.