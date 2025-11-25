En ucuz konut kredisi hangi bankada? 750 bin ve 1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
Konut kredilerinde bu hafta da yeni indirim yaşanamazken; daha önce rastlanmayan şekilde yaklaşık 3 aydır oranlar kıpırdamıyor. Öte yandan kredili konut satışları da artmaya devam ederken, ev hayali kuranlar “en ucuz kredi” aramalarını hızlandırdı. 25 Kasım 2025 itibarıyla en düşük konut kredisini hangi bankalar veriyor? 750 bin ve 1,5 milyon TL kredinin geri ödemesi kaç TL oldu? 10 yıl vadede örnek ödeme planları nasıl şekilleniyor? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre konut kredisi hacminde artış devam ediyor. 14 Kasım 2025 ile biten haftada konut kredilerinin toplam hacmi 651 milyon 736 bin TL oldu. Bu rakam, kredilerde önceki haftaya göre yaklaşık 4,5 milyar liralık yükselişe işaret etti.
EN UCUZ KONUT KREDİLERİ
Konut kredileri tarafına bakıldığında, bu hafta da durağan görünüm öne çıkıyor. En ucuz konut kredisi faiz oranı %2,69 seviyesinde bulunmaya devam ediyor.
25 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz konut kredisi oranları şöyle:
-Ziraat Bankası: %2,69
-Akbank: %2,69
-Halkbank: %2,69