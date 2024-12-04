En ucuz krediyi hangi banka veriyor? 100 bin TL kredinin 12 ayda ve 24 ayda geri ödemesi ne kadar?
Tüketici kredi hacminde artış yaşanıyor. BDDK verilerine göre 18 Ekim-22 Kasım aralığındaki 5 haftada tüketici kredileri 70,76 milyar TL arttı ve 1,92 trilyon TL’ye yaklaştı. Tüketicilerin “en ucuz, en düşük kredi nerede” aramalarında artış yaşandı. 100 bin TL’nin 12 ayda ve 24 ayda geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Piyasalarda aylardır büyük bir beklenti haline gelen TCMB’nin faiz indirimi sürecine dair sis bulutları dağılmaya başladı.
Dün gelen kasım enflasyonunun aylık bazda yüzde 2,23 olarak açıklanmasının ardından, bu ayın son haftasında yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında “250 baz puana varabilecek sınırlı bir indirimin gerçekleşebileceği” ihtimali konuşuluyor.
Faiz indirimi ile birlikte tüketici kredisi oranlarında da belli bir düşüşün geçekleşmesi bekleniyor.