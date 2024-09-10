En ucuz otomatik vites araçlar açıklandı: Otomatik araç kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Otomobil satışlarında otomatik vitesin payı öne çıkmaya başladı. Manuel vitesin modasının geçmeye başladığı günlerde otomatik viteslere talep artıyor. Yeni nesil otomatik şanzımanlar hem konfor hem de tasarruf açısından daha optimum veriler sunuyor.
Milyonlarca araç Türkiye'de trafikte dolaşıyor. Otomobillerde manuel vites tercihi uzun yıllardır otomatik vitese dönmüş durumda. Satılan ticari araçlarda da otomatik vites tercih edilmeye başlandı.
Yoğun trafikte yorucu olan manuel vitesin yerini otomatik vitesli araçlar alıyor.
Manuel vitesli otomobillerle trafikte olmak sürücüyü daha fazla aksiyona mecbur bıraktığı için yorucu olmaya başladı. Manuel viteste debriyaj, vites senkronu yoğun trafikte aşırı yıpratıcı olabiliyor.
Manuel araç kullanmak da ekstra zevkli olabiliyor, otomobile tam hakimiyet sağlayan manuel vitesi sevenler de bulunuyor.
Fiyatlar arasında uçurum kalmadı
Hürriyet'in haberine göre, otomatik vitesle manuel vites arasındaki fiyat uçurumu yıllar geçtikçe, teknoloji geliştikçe ortadan kalkmaya başladı. Bu da talebi otomatik vitese çevirdi.