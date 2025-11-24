En uygun ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 14 Kasım ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 2 trilyon 748 milyar TL oldu.

Önceki haftaya göre kredi hacminde 46 milyar liralık bir artış dikkat çekti. Bu artış aynı zamanda son 13 haftalık verilerde en yüksek artış olarak da kayıtlara geçti.