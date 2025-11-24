En uygun ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor?
Nakit ihtiyacı olanlar, konut ve taşıt almak için kredi alacaklar bankalardaki faiz oranlarını merak ediyor. Peki en uygun ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1.5 milyon TL konut, 300 bin TL taşıt ve 100 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre 14 Kasım ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 2 trilyon 748 milyar TL oldu.
Önceki haftaya göre kredi hacminde 46 milyar liralık bir artış dikkat çekti. Bu artış aynı zamanda son 13 haftalık verilerde en yüksek artış olarak da kayıtlara geçti.
3 ana kategoride de kredi hacminde artış oldu. Geçen hafta ihtiyaç kredisi hacmi yaklaşık 41 milyar TL yükseldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sektör temsilcileri, her yıl geleneksel hale gelen kasım ayı indirimlerinden yararlanmak isteyen bazı tüketicilerin ihtiyaç kredisi hacmini artırdığını düşünüyor.
Geçen hafta taşıt kredisi hacmi 350 milyon TL ve konut kredisi hacmi de yaklaşık 4,5 milyar TL arttı.