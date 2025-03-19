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En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından ev almak isteyenler en uygun konut kredisi faizlerini merak ediyor. Bu hafta 3 banka yüzde 2,70 seviyesinin de altında seçenekle öne çıktı. Peki en uygun konut kredisi faiz oranları hangi bankada? 1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Geçen yılın ikinci yarısından itibaren konut piyasasında başlayan hareketlilik sürüyor. Söz konusu hareketlilik kredi hacminde artışı da destekledi.

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En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 7 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 538,11 milyar TL oldu. Söz konusu rakam yılın ilk haftasında 513,47 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Kredi hacminde 9 haftalık artış 24,64 milyar TL oldu.

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En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

Kredi piyasasında gözlemlenen bu gelişmeler, ipotekli konut satışı verilerinde de kendini gösterdi. TÜİK verilerine göre; ocak ve şubat aylarında kredi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %127,30 arttı ve 33 bin 504 adet olarak gerçekleşti. Sadece şubat ayında ipotekli satışların toplam içindeki payı ise %14,90 olarak gerçekleşti.

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En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

TCMB tarafından açıklanan verilere göre şubatta konut fiyatlarında artış da devam etti. Konut Fiyat Endeksi geçen ay %2,8 oranında yükseldi. Böylece son 1 yıllık dönemde konut fiyatları %31,30 arttı. Enflasyondan arındırıldığında konutta %5,6 oranında yıllık reel düşüş dikkat çekti. Yine son 12 ayda İstanbul’da %28,40, Ankara’da %37,20 ve İzmir’de %32,70 oranında fiyat artışı kaydedildi.

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