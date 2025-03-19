En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından ev almak isteyenler en uygun konut kredisi faizlerini merak ediyor. Bu hafta 3 banka yüzde 2,70 seviyesinin de altında seçenekle öne çıktı. Peki en uygun konut kredisi faiz oranları hangi bankada? 1 milyon TL konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Geçen yılın ikinci yarısından itibaren konut piyasasında başlayan hareketlilik sürüyor. Söz konusu hareketlilik kredi hacminde artışı da destekledi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 7 Mart ile biten haftada konut kredisi hacmi 538,11 milyar TL oldu. Söz konusu rakam yılın ilk haftasında 513,47 milyar TL düzeyinde bulunuyordu. Kredi hacminde 9 haftalık artış 24,64 milyar TL oldu.
Kredi piyasasında gözlemlenen bu gelişmeler, ipotekli konut satışı verilerinde de kendini gösterdi. TÜİK verilerine göre; ocak ve şubat aylarında kredi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %127,30 arttı ve 33 bin 504 adet olarak gerçekleşti. Sadece şubat ayında ipotekli satışların toplam içindeki payı ise %14,90 olarak gerçekleşti.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre şubatta konut fiyatlarında artış da devam etti. Konut Fiyat Endeksi geçen ay %2,8 oranında yükseldi. Böylece son 1 yıllık dönemde konut fiyatları %31,30 arttı. Enflasyondan arındırıldığında konutta %5,6 oranında yıllık reel düşüş dikkat çekti. Yine son 12 ayda İstanbul’da %28,40, Ankara’da %37,20 ve İzmir’de %32,70 oranında fiyat artışı kaydedildi.