En uygun konut kredisi faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Kredi piyasasında gözlemlenen bu gelişmeler, ipotekli konut satışı verilerinde de kendini gösterdi. TÜİK verilerine göre; ocak ve şubat aylarında kredi kullanılarak gerçekleşen (ipotekli) konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %127,30 arttı ve 33 bin 504 adet olarak gerçekleşti. Sadece şubat ayında ipotekli satışların toplam içindeki payı ise %14,90 olarak gerçekleşti.