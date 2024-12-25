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  4. En uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayı: 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

En uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayı: 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?

Konut almak isteyenler faiz oranlarını merak ediyor. Peki konut kredisinde en düşük faiz oranı ne? 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? Sektör temsilcileri, en uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayına dikkat çekiyor.

En uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayı: 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 1

Konut piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik hem sektör temsilcileri, hem de konut alıcıları tarafından dikkatle takip ediliyor.

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En uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayı: 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 2

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, artış trendinde hareket eden konut kredilerinin büyüklüğü ilk defa 500 milyar TL sınırını aştı.

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En uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayı: 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 3

6 Aralık haftasında 499,85 milyar TL olan konut kredi hacmi, 13 Aralık ile sona eren haftada 503,86 milyar TL’ye yükseldi. 1 haftalık süreçte tüketiciler, 4 milyar liralık konut kredisi kullandı.

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En uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayı: 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? - Sayfa 4

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ Mİ?

Konut kredisi faiz oranlarına bakıldığında ise son 1 haftalık süreçte henüz bir indirim yaşanmadığı görüldü.

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