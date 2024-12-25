En uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayı: 1 milyon TL’nin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar?
Konut almak isteyenler faiz oranlarını merak ediyor. Peki konut kredisinde en düşük faiz oranı ne? 1 milyon TL'lik konut kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi ne kadar? Sektör temsilcileri, en uygun konut kredisinde ‘36 ay’ detayına dikkat çekiyor.
Konut piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik hem sektör temsilcileri, hem de konut alıcıları tarafından dikkatle takip ediliyor.
BDDK tarafından açıklanan verilere göre, artış trendinde hareket eden konut kredilerinin büyüklüğü ilk defa 500 milyar TL sınırını aştı.
6 Aralık haftasında 499,85 milyar TL olan konut kredi hacmi, 13 Aralık ile sona eren haftada 503,86 milyar TL’ye yükseldi. 1 haftalık süreçte tüketiciler, 4 milyar liralık konut kredisi kullandı.