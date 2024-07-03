En yoğun sezonda oteller boş kaldı, işletmeler indirime gitti

Pahalı ülkeler arasındayız

TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, temmuz ve ağustos aylarının konaklama sektöründe en yüksek fiyatların olduğunu hatırlattı.

Kuk, “Oteller, fiyatları yüksek kaldığı için hem Avrupa pazarı hem Rus pazarına periyodik olarak indirim kampanyası başlattılar. Özellikle temmuz ayıyla ilgili son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için yüzde 10 ila 20 arasında indirim yapıldı. Şu an fiyatlar oldukça yüksek, geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla arttı. Bu da hem Avrupalı hem de Rus müşteriyi oldukça zorluyor. Avrupa’da pahalı ülkeler arasına girdik” dedi.