En yoğun sezonda oteller boş kaldı, işletmeler indirime gitti
Turizmin en yoğun sezonunda gözde tatil lokasyonlarında mekânlar boş kaldı. Fiyat yükselten oteller tatilciye pahalı gelince doluluklar yüzde 70-80’de kaldı. Oteller boş kalan odaları doldurmak için yabancı turiste yüzde 10 ila 20 arasında indirime gitti. Sosyal medyada ise boş Bodrum sokakları paylaşılıyor. Turizmciler, “Artık Bodrum’da tahmin edilebilir bir fiyat algısı yok” yorumunu yaptı.
Son günlerde sosyal medyada boş Bodrum sokaklarının, restoranlarının görüntüleri paylaşılıyor. Turizmin en yoğun sezonu olan temmuz ve ağustos ayları beklenen talebi görmedi.
Fiyatları yükselten konaklama sektörü, hem Avrupalı hem Rus hem de yerli turiste pahalı gelince otel dolulukları yüzde 70-80’de kaldı. Oteller son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için yabancı turiste yönelik yüzde 10 ila 20 arasında indirim yapmaya başladı.
Öngörülemez oldu
Sosyal medyada hızla yayılan boş Bodrum görüntülerinin ardındaki neden ne? Turizmciler, “Artık Bodrum’da tahmin edilebilir bir fiyat algısı yok” yorumunu yaparak, “Bodrum’da konaklama tesisiyle restoranlar paralel. Müşteri profili Bodrum’dan çekildiği zaman doğal olarak restoranlar da boş kalır” dedi. Sektör temsilcileri, Bodrum’da fiyat ve kalite oranı yüksek olan işletmelerin dolu olduğunu, tatilcilerin 5 yıldızlı otelde yeme-içme aktivitesini gerçekleştirdiğinden restoranların ve sokakların boş olduğunu belirtti.
Pahalı ülkeler arasındayız
TÜRSAB Başkan Başdanışmanı Hamit Kuk, temmuz ve ağustos aylarının konaklama sektöründe en yüksek fiyatların olduğunu hatırlattı.
Kuk, “Oteller, fiyatları yüksek kaldığı için hem Avrupa pazarı hem Rus pazarına periyodik olarak indirim kampanyası başlattılar. Özellikle temmuz ayıyla ilgili son dakika satışlarında boş kalan odaları doldurmak için yüzde 10 ila 20 arasında indirim yapıldı. Şu an fiyatlar oldukça yüksek, geçen yıla göre yüzde 50 daha fazla arttı. Bu da hem Avrupalı hem de Rus müşteriyi oldukça zorluyor. Avrupa’da pahalı ülkeler arasına girdik” dedi.
Otellerin doluluk oranlarının bugünlerde yüzde 100 olması gerektiğini belirten Kuk, “Doluluklar şu an yüzde 70-80 bandında. Yüzde 20’lik bir boşluk var. Sezonun en yoğun döneminde boşluk olması iyi bir sezon olmadığının göstergesidir. Geçen sene temmuz ve ağustos aylarında yüzde 100’lerdeydi” değerlendirmesini yaptı.