En yoksul Türkiye illeri açıklandı ; TÜİK verilerine göre bu okulu bitirenler daha fakir
TÜİK tarafından açıklanan gelir dağılımı tablosuna göre en yoksul Türkiye illeri belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gelir dağılımı eşitsizliği olan illeri duyurdu. Açıklanan listedeki detaylar dikkati çekerken en yoksul şehir de belli oldu.
TÜİK’in 2023 yılına ait Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri raporuna göre fert medyan geliri hesaba katılarak yoksulluk oranı hesaplandı.
HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE OSMANİYE HESABA KATILMADI
data.tuik.gov.tr’de yer alan bilgiye göre ülkemizde yaşanan deprem nedeni ile 2023 yılında TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde alan çalışması yapılamadığı için İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) ayrımında verilen bölgesel sonuçlar 25 bölgeyi kapsamaktadır.
İBBS 2. Düzey bölgelerinin her biri için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'sine göre hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler şöyle: