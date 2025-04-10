En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...
Geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyelerini alan emeklilerin gözü güncellenen promosyon ödemelerine çevrildi. Emekliler, maaşlarını taşıyacakları bankayı seçmeden önce en yüksek promosyonu hangi bankanın sunduğunu merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, en yüksek promosyon veren bankalar…
SSK ve Bağ-Kurlu emekliler ek gelir elde etmek amacıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankaları araştırıyor. Bankalar, yeni müşteri kazanma yarışında promosyon ödemelerini artırarak dikkat çekici teklifler sundu. Nisan ayında emekli promosyon tutarları güncellendi.
Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri...
AKBANK
SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 1 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
İŞ BANKASI
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.
(28 Mart 2024 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri; Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur için geçerlidir.)
GARANTİ BANKASI
Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.