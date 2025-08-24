En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...
Emekli banka promosyonları güncel liste 2025, maaşını taşımak ve avantajlı fırsatlardan faydalanmak isteyen emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayı emekli maaş zammı ile bankalar arasındaki ödeme rekabeti de kızıştı. Hem özel hem de kamu bankalarında birbirinden cazip teklifler emeklileri bekliyor. Buna göre, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte emekli promosyon ödemeleri güncel fırsatlar...
Ağustos ayı emekli banka promosyon ödemeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2025 Temmuz ayında yapılan maaş zammı ile birlikte emekli promosyon ödemeleri de arttı.
Peki, 2025 Ağustos ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte emekli promosyon ödemeleri güncel liste...
EMEKLİ PROMOSYON FIRSATLARI AĞUSTOS 2025
Promosyon ödemeleri, maaşını belirli bir süre aynı bankada tutan emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Özel ve kamu bankalarının sunduğu promosyon miktarları ise birbirinden farklılık gösteriyor.
Bankaların Ağustos 2025 itibarıyla güncel emekli maaşı promosyonları yayımlandı.
İşte 2025 yılı için banka banka güncel promosyon ödemeleri…
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA'da emekli maaşı
10.000 TL'ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL,
10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,
15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
Emekli promosyon avantajından 25 Temmuz - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Ağustos– 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL nakit ödül ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.