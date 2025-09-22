En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...
Bankaların promosyon yarışı eylül ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Özel ve kamu bankalarının sunduğu emekli maaş promosyonu tutarları değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Denizbank, ING, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası'nın güncel kampanyaları merak ediliyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar veriyor? İşte Eylül 2025 banka banka emekli maaş promosyonu tutarları...
Müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyonu kampanyalarını eylül ayı için yeniledi. Böylece en yüksek emekli maaş promosyonu tutarı, ek ödemelerle birlikte 30 bin TL'yi buldu. Bu noktada en yüksek ödeme yapan bankaları merak eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ‘’En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar veriyor?’’ sorularına yanıt aramaya başladı.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası yanı sıra Garanti BBVA, Akbank, ING, Denizbank, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi 2025 Eylül güncel emekli promosyonu tutarları mercek altına alındı.
İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil’de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.