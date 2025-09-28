En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka güncel oranlar...
Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte bankaların emeklilere sunduğu promosyon kampanyaları yenilendi. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen emekliler, en cazip teklifleri incelemeye başladı. Kamu ve özel bankalar arasındaki sıkı rekabet, promosyon tutarlarını da rekor seviyelere taşıdı. İşte Ekim ayına özel güncel emekli banka promosyonları…
Peki, Eylül 2025 emekli promosyonları hangi bankada ne kadar? İşte tüm detaylar…
EMEKLİ PROMOSYONLARI GÜNCEL ÖDEMELER
Bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını yeniledi. Açıklanan tutarlar yükselirken, bankalar arasındaki rekabet de giderek yoğunlaştı. Emeklilere sunulan en yüksek promosyon ödemesi 27 bin TL'ye kadar çıktı.
Güncel banka promosyonları ise şöyle:
YAPI KREDİ
15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
İŞ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap...