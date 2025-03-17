En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka oranlar...
Milyonlarca emekli, bankaların promosyon tutarlarını araştırmaya başladı. Bankalar, yeni müşterilerine cazip teklifler sunarken emekli promosyon tutarlarını da artırdı. Kamu bankaları ve özel bankalarda promosyonlar 25 bin liraya kadar dayandı. İşte banka banka promosyon tutarları...
Yaklaşık 16 milyon emekli için bankalar promosyon yarışına girdi. Promosyon yarışı devam ederken 'Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?' sorusu merak konusu oldu.
İşte bankaların emekli promosyon tutarları ve sundukları fırsatlar:
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunarken 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.
QNB
15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik promosyonu avantajı sağlanıyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası’nda emekli maaşı; 0 – 9.999 TL arasında olan emeklilere 5.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 7.000 TL'ye çıkabiliyor.
-10.000 – 14.999 TL arasında olan emeklilere 8.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 10.000 TL'ye çıkabiliyor.
-15.000 – 19.999 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 12.000 TL'ye çıkabiliyor.
-20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL koşulsuz promosyon veriliyor. Ek fırsatlarla toplam promosyon 14.000 TL'ye çıkabiliyor.
Ek fırsatlar:
-Arkadaşına Öner Emekli Maaş Taşıma Kampanyası: 1.000 TL MaxiPuan
-Arkadaşına Öner Yeni Müşteri Kampanyası: 500 TL MaxiPuan
-Fatura Talimatı Kampanyası: 500 TL MaxiPuan