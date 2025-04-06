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  4. En yüksek faiz veren banka belli oldu! İşte 600 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi...

En yüksek faiz veren banka belli oldu! İşte 600 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi...

Bankalar, mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. 1 ay vadeli hesaplarda faiz getirisi artış gösterdi. Peki, 600 bin TL’lik bir mevduat bir ay sonunda ne kadar kazanç sağlıyor? En yüksek faiz oranını sunan banka hangisi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

En yüksek faiz veren banka belli oldu! İşte 600 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi... - Sayfa 1

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bu değişiklikle birlikte, en yüksek faiz oranını sunan bankalar da netleşti.

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En yüksek faiz veren banka belli oldu! İşte 600 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi... - Sayfa 2

Peki, 6 Nisan itibarıyla 600 bin TL’nin 32 günlük vadede hangi bankada ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte banka banka 1 aylık getiriler…

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En yüksek faiz veren banka belli oldu! İşte 600 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi... - Sayfa 3

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 617.661 TL
Net Kazanç 17.661 TL

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En yüksek faiz veren banka belli oldu! İşte 600 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi... - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 620.568 TL
Net Kazanç 20.568 TL

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