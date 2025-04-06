En yüksek faiz veren banka belli oldu! İşte 600 bin TL'nin 1 aylık mevduat faizi getirisi...
Bankalar, mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. 1 ay vadeli hesaplarda faiz getirisi artış gösterdi. Peki, 600 bin TL’lik bir mevduat bir ay sonunda ne kadar kazanç sağlıyor? En yüksek faiz oranını sunan banka hangisi? İşte merak edilen tüm ayrıntılar...
Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bu değişiklikle birlikte, en yüksek faiz oranını sunan bankalar da netleşti.
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Peki, 6 Nisan itibarıyla 600 bin TL’nin 32 günlük vadede hangi bankada ne kadar kazandırdığı belli oldu. İşte banka banka 1 aylık getiriler…
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