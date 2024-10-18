En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi
Merkez Bankası, üst üste 7. kez politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, mevduat faizi oranlarında güncellemeler devam ediyor. 1 milyon TL'nin 32 günlük vade sonunda getirisinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte banka banka mevduat faizleri...
Birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar, risksiz bir seçenek olarak vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor.
Merkez Bankası, politika faizini üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, bankalar mevduat faizlerini dönemsel olarak güncelleyebiliyor. Bu nedenle, en yüksek getiriyi sunan bankalar sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor.
Bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranları detaylı bir şekilde incelendi. En yüksek faiz oranını sunan bankalar ile vade sonu net kazanç rakamları belli oldu.
İŞTE MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ SON DURUM...