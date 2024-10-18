En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 1 milyon TL'nin güncel aylık getirisi

Birikimlerini enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar, risksiz bir seçenek olarak vadeli mevduat hesaplarına yönelmeye devam ediyor.

Merkez Bankası, politika faizini üst üste 7. kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutarken, bankalar mevduat faizlerini dönemsel olarak güncelleyebiliyor. Bu nedenle, en yüksek getiriyi sunan bankalar sürekli olarak değişiklik gösterebiliyor.