En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı. Ekim ayında verilen faiz kararı sonrasında bankalarda da mevduat faizi oranları güncellendi. Kamu ve özel bankaları yatırımcılarının mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bankalar yatırımcılarına aylık yüzde 52 faiz fırsatı sunmaya başladı.

Kasım 2024 itibariyle ana para 500 TL'nin 1 aylık vade süresiyle en yüksek bankalar şu şekilde: