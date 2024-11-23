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  4. En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi...

En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası, Kasım itibarıyla bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi.

En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi... - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranlarını açıkladı. Ekim ayında verilen faiz kararı sonrasında bankalarda da mevduat faizi oranları güncellendi. Kamu ve özel bankaları yatırımcılarının mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bankalar yatırımcılarına aylık yüzde 52 faiz fırsatı sunmaya başladı.
Kasım 2024 itibariyle ana para 500 TL'nin 1 aylık vade süresiyle en yüksek bankalar şu şekilde:

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En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi... - Sayfa 2

AKBANK

Faiz Oranı %50

Net Getiri 19.726 TL

Vade sonu tutar 519.726 TL

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En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi... - Sayfa 3

ODEA

Faiz Oranı %52

Net Getiri 20.515 TL

Vade sonu tutar 520.515 TL

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En yüksek faizi veren banka belli oldu! İşte 500 bin TL'nin güncel aylık getirisi... - Sayfa 4

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %46,50

Net Getiri1 8.345 TL

Vade sonu tutar 518.345 TL

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