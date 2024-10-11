En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,7'ye yükseldi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Gelir Dağılımı İstatistikleri bültenini düzelterek yeniden yayımladı. Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,7'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Gelir Dağılımı İstatistikleri bültenini düzelterek yeniden yayımladı. Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,7'ye yükseldi.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 48,7'ye çıktı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,1'e geriledi.
Gini katsayısı arttı
Gelir dağılımı eşitsizliğini ölçen gini katsayısı, bir önceki yıla göre 0,005 puan artış ile 0,420 olarak tahmin edildi.
Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,488, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,431 olarak tahmin edildi.