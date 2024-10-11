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En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,7'ye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Gelir Dağılımı İstatistikleri bültenini düzelterek yeniden yayımladı. Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,7'ye yükseldi.

En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,7'ye yükseldi - Sayfa 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Gelir Dağılımı İstatistikleri bültenini düzelterek yeniden yayımladı. Türkiye'de en zengin yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 48,7'ye yükseldi.

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En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,7'ye yükseldi - Sayfa 2

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 48,7'ye çıktı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,1'e geriledi.

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En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,7'ye yükseldi - Sayfa 3

Gini katsayısı arttı

Gelir dağılımı eşitsizliğini ölçen gini katsayısı, bir önceki yıla göre 0,005 puan artış ile 0,420 olarak tahmin edildi.

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En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,7'ye yükseldi - Sayfa 4

Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısı 0,488, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,431 olarak tahmin edildi.

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