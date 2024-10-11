En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,7'ye yükseldi

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,7 puan artarak yüzde 48,7'ye çıktı. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak yüzde 6,1'e geriledi.