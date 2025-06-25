En yüksek mevduat faiz oranı kaç? 500 bin, 1 ve 1.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

DİKKATLER MEVDUAT FAİZİNE ÇEVRİLDİ

TCMB’ye dair beklentilerle birlikte dikkatler bir yandan mevduat faizlerine çevrildi. Bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranı yüzde 53 olarak devam ediyor. Ancak banka özelinde mevduat oranlarında 1-2 puanlık indirimler de dikkat çekiyor. Gelecek hafta açıklanacak haziran enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde mevduat faizlerinde de genel bir gerileme bekleniyor.