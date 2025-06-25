En yüksek mevduat faiz oranı kaç? 500 bin, 1 ve 1.5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Orta Doğu’da tansiyonun düşmesi, ateşkesin sağlanması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından temmuzda faiz indirimi beklentisi yükseldi. Haziran enflasyonunun da beklentilere paralel gelmesi halinde gelecek haftadan itibaren mevduat faizlerinde düşüşün başlayabileceği konuşuluyor. En yüksek mevduat oranını bazı bankalarda yüzde 53 olarak devam ediyor. Peki 500 bin, 1 ve 1.5 milyon TL’nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? İşte detaylar...
Orta Doğu’da ateşkesin sağlanması ve petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın da faiz indirimi için eli kuvvetlendi. Bu ayki toplantıyı “pas” geçen TCMB’nin ilk faiz kararı, 24 Temmuz’daki PPK toplantısında gelecek.
FAİZ İNDİRİMİ YOLDA MI?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ekonomistler, başka bir şok yaşanmadığı taktirde TCMB’nin temmuzda 200-300 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini konuşuyor.
TL’DE REEL GETİRİ YÜKSELİYOR
Mayısta enflasyonun aylık bazda yüzde 1,53 geldiğini hatırlatan ekonomistler, petroldeki düşüşün ardından haziran enflasyonu üzerindeki risklerin de azaldığını; mevcut faiz seviyeleri de dikkate alındığında TL’de ciddi bir reel getiri oluştuğunu, bunun da faizde indirim için yeterli zemini oluşturduğunu belirtiyor.
DİKKATLER MEVDUAT FAİZİNE ÇEVRİLDİ
TCMB’ye dair beklentilerle birlikte dikkatler bir yandan mevduat faizlerine çevrildi. Bankalarca sunulan en yüksek mevduat oranı yüzde 53 olarak devam ediyor. Ancak banka özelinde mevduat oranlarında 1-2 puanlık indirimler de dikkat çekiyor. Gelecek hafta açıklanacak haziran enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde mevduat faizlerinde de genel bir gerileme bekleniyor.