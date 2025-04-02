En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi
Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Güncellenen oranlarla birlikte en yüksek faiz veren bankalar da belli oldu. 2 Nisan 2025 itibariyle mevduat faiz oranlarında son durum... En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi...
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yeni oranlarla birlikte en yüksek faiz veren bankalar da netleşti. Peki, 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz sunuyor?
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