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  4. En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Güncellenen oranlarla birlikte en yüksek faiz veren bankalar da belli oldu. 2 Nisan 2025 itibariyle mevduat faiz oranlarında son durum... En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi...

En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar, mevduat faiz oranlarını güncelledi. Yeni oranlarla birlikte en yüksek faiz veren bankalar da netleşti. Peki, 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz sunuyor?

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En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi - Sayfa 2

2 Nisan 2025 itibarıyla, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi banka banka şöyle:

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En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi - Sayfa 3

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 39
Vade Sonu Tutar 1.029.063 TL
Net Kazanç 29.063 TL

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En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? İşte 1 milyon TL'nin 1 aylık getirisi - Sayfa 4

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 1.029.436 TL
Net Kazanç 29.436 TL

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