En yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 4 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, hangi banka ne kadar faiz veriyor? En yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 4 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.
MEVDUAT FAİZLERİ 4 AYIN ZİRVESİNDE
Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) TL mevduat faizleri, yüzde 53’e dayandı.
Haber Global'de yer alan habere göre 27 Mayıs 2025 itibarıyla 4 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle: