En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artırımı sonrasında mevduat faizleri yükseldi. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar arası rekabet yeniden hız kazandı.
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Özellikle 1 aylık (32 gün) vadelerde, bazı bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar çıktı.
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Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
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