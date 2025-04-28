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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz artırımı sonrasında mevduat faizleri yükseldi. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...

En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar arası rekabet yeniden hız kazandı.

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Özellikle 1 aylık (32 gün) vadelerde, bazı bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar çıktı.

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

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En yüksek mevduat faizi hangi bankada? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

İşte Haber Global'de yer alan habere göre 27 Nisan 2025 tarihi itibarıyla banka banka 1 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:

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