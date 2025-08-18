En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi...

Son açıklanan rakamlara göre enflasyon, temmuzda yıllık bazda %33,52’ye kadar geriledi. TCMB’nin politika faiz oranı geçen ay 300 baz puanlık indirimle %43,00’e çekildi. Mevduat faizi oranlarında da bu gerçekleşmelere paralel olarak düşüşler yaşanıyor.