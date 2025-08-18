En yüksek mevduat faizi hangi bankada? İşte 500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi...
TCMB’nin eylülde de politika faizinde 300 baz puanlık indirime gidebileceği yönündeki beklentilerin artmasıyla, mevduat faizlerinde başlayan gevşeme devam ediyor. Temmuz başında yüzde 50 olan mevduat oranları ağustos ortasında en yüksek yüzde 45’e kadar geriledi. 18 Ağustos itibarıyla en yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 500 bin TL ve 1 milyon TL mevduatın güncel getirisi kaç TL oldu? İşte detaylar...
Piyasalarda ağustos ayını ikinci haftası başlarken; enflasyon beklentileri, TCMB politika faizi tahminleri ve bunlara bağlı olarak mevduat faizleri dikkatle izleniyor.
Son açıklanan rakamlara göre enflasyon, temmuzda yıllık bazda %33,52’ye kadar geriledi. TCMB’nin politika faiz oranı geçen ay 300 baz puanlık indirimle %43,00’e çekildi. Mevduat faizi oranlarında da bu gerçekleşmelere paralel olarak düşüşler yaşanıyor.
PİYASADA SON BEKLENTİLER
Geçen hafta TCMB tarafından ağustos ayı beklenti anketinin sonuçları açıklanmıştı. Buna göre;
-Tüketici Fiyat Endeksi'nde (enflasyon) yıl sonu artış beklentisi %29,69'a ‘sınırlı’ yükseldi.
-Ağustos ayında ise enflasyonun %1,69 olarak gerçekleşebileceği öngörüldü.