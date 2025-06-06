En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar var. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık (32 gün) faiz getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu. Son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşan mevduat faiz oranları, yüksek tutarlı tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Peki hangi banka en yüksek mevduat faizini veriyor? Haber Global'de yer alan habere göre işte güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre 1 milyon TL’nin aylık getirisi...