  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Haziran 2025 itibariyle nevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar var. Peki, 1 milyon TL'nin aylık (32 gün) faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? İşte banka banka liste...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizindeki yükseliş ve dövizden TL’ye geçişi teşvik eden adımları yatırımcıları TL mevduata yönlendirdi.

1 | 21
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Mevduat faiz oranları son dört ayın zirvesine çıktı.

2 | 21
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Haber Global'de yer alan habere göre uzmanlar mevduat faizlerinin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor.

3 | 21
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

1 ay vadeli mevduat için faiz oranı yüzde 53'e kadar dayandı.

4 | 21