En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Haziran 2025 itibariyle nevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar var. Peki, 1 milyon TL'nin aylık (32 gün) faiz getirisi ne kadar? En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? İşte banka banka liste...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizindeki yükseliş ve dövizden TL’ye geçişi teşvik eden adımları yatırımcıları TL mevduata yönlendirdi.
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Haber Global'de yer alan habere göre uzmanlar mevduat faizlerinin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor.
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