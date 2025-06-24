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  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar gözlendi. Peki, en yüksek mevuat faiz oranını hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre 10 milyon TL’nin aylık getirisi...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasının ardından mevduat faiz oranları merak ediliyor.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 1 ay (32 günlük) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar çıktı.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Bankaların güncel faiz oranlarına göre, 10 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi şöyle:

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

AKBANK

Faiz Oranı: %48
Vade Sonu Tutar: 10.357.699 TL
Net Kazanç: 357.699 TL

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