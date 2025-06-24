En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar gözlendi. Peki, en yüksek mevuat faiz oranını hangi banka veriyor? 10 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte güncel mevduat faiz oranları ve bankalara göre 10 milyon TL’nin aylık getirisi...
Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit bırakmasının ardından mevduat faiz oranları merak ediliyor.
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Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 1 ay (32 günlük) vadeli mevduat faiz oranları yüzde 52 seviyesine kadar çıktı.
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