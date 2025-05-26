En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
Bankaların mevduat faiz oranlarında önemli yükselişler yaşanıyor. Peki, en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...
Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.
Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) vadeli TL mevduat faizleri, yüzde 52 seviyesine kadar çıktı.
Haber Global'de yer alan habere göre 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle: