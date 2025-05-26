  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

Bankaların mevduat faiz oranlarında önemli yükselişler yaşanıyor. Peki, en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Güncellenen rakamlarla birlikte 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve dövizden TL’ye dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıyı altın ve döviz yerine tekrar TL mevduata yönlendirdi.

1 | 12
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Mevduat faiz oranları son 4 ayın zirvesine çıktı. Özellikle 1 ay (32 gün) vadeli TL mevduat faizleri, yüzde 52 seviyesine kadar çıktı.

2 | 12
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Haber Global'de yer alan habere göre 2 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi banka banka şöyle:

3 | 12
En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

Fibabanka

Faiz Oranı: % 53
Vade Sonu Tutar: 2.078.992 TL
Net Kazanç: 78.992 TL

4 | 12