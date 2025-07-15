En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...
Haziran enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,37 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttı ve gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.
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Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte dikkatler bir yandan da mevduat oranlarına döndü.
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