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  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Bankaların mevduat faiz oranlarında son durum ne? En yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Haziran enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,37 ile tahminlerin altında gelmesinin ardından piyasalarda faiz indirimi beklentisi arttı ve gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Piyasalarda faiz indirimi beklentilerinin ağırlık kazanmasıyla birlikte dikkatler bir yandan da mevduat oranlarına döndü.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Bazı bankalarda vadeli mevduat faiz oranları yüzde 50’nin üzerinde seyrediyor.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 2 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 4

Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi banka veriyor? 2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka mevduat faiz oranları ve 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi...

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