En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin 1 aylık getirisi ne kadar?
Yatırımcılar mevduat faiz oranlarını merak ediyor. Merkez Bankası’nın politika faizindeki artış ve dövizden TL’ye geçişi teşvik eden adımlarıyla birlikte mevduat faizlerinde dikkat çekici yükselişler oldu. Peki en yüksek mevduat faiz oranını hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizi oranları...
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizindeki yükseliş ve dövizden TL’ye geçişi teşvik eden adımlar, parası olan yatırımcıları TL mevduata yönlendirdi.
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FAİZ ORANLARI DÖRT AYIN ZİRVESİNDE
Haber Global'de yer alan habere göre faiz oranları son dört ayın zirvesine çıktı, uzmanlar mevduat faizlerinin bir süre daha yüksek kalabileceğini öngörüyor.
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