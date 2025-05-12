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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Bankaların mevduat faizleri yükselişe geçti. TL mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine kadar çıktı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon beklentileri bankaların mevduat faizlerinin de yükselmesine neden oldu. Bazı bankaların mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine kadar çıktı.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? İşte 3 milyon TL'nin banka banka aylık faiz getirisi...

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: % 47,5
Vade Sonu Tutar: 3.106.192 TL
Net Kazanç: 106.192 TL

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: % 49
Vade Sonu Tutar: 3.109.545 TL
Net Kazanç: 109.545 TL

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