En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Bankaların mevduat faizleri yükselişe geçti. TL mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine kadar çıktı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası, döviz kurlarındaki dalgalanmalar, enflasyon beklentileri bankaların mevduat faizlerinin de yükselmesine neden oldu. Bazı bankaların mevduat faizleri yüzde 52 seviyesine kadar çıktı.
Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 3 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) getirisi ne kadar? İşte 3 milyon TL'nin banka banka aylık faiz getirisi...