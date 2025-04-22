En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3.5 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz artış kararı sonrası mevduat faizi oranlarındaki son durum merak ediliyor. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 3 milyon 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi. TCMB, son PPK toplantısında politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmişti.
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Faiz kararı sonrası haftaya yükselişle başlayan mevduat faizlerinin son durumu merak ediliyor.
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