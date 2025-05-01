En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 400 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından bankalar da faiz oranlarını güncellemeye başladı. Vadeli mevduat faizleri yüzde 52'ye kadar çıktı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 400 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka güncel liste..
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar arasındaki mevduat faiz yarışı kızıştı.
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Özellikle 1 aylık (32 günlük) kısa vadeli mevduatlarda faiz oranları bir bankada yüzde 52, bazı bankalarda yüzde 50'ye kadar yükseldi.
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