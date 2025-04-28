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  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrasında mevduat faizleri yükseldi. Peki hangi banka ne kadar mevduat faizi veriyor? 5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini artırmasının ardından bankalar arası rekabet yeniden hız kazandı.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Özellikle 32 günlük (1 aylık) vadelerde bazı bankalarda mevduat faiz oranları yüzde 50 seviyelerine kadar çıktı.

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Peki en yüksek mevduat faizi oranlarını hangi bankalar veriyor? 5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 5 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 4

İşte Haber Global'de yer alan habere göre banka banka 5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi:

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