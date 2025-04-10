En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Mart ayının ortalarına kadar yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faizi oranları, nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49’a kadar yükseldi. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...
10 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük (1 aylık) faiz getirisi ne kadar?
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Haber Global'de yer alan habere göre banka banka 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi şöyle:
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