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  4. En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?

Mart ayının ortalarına kadar yüzde 47 seviyesinde seyreden mevduat faizi oranları, nisan ayının ikinci haftasında yüzde 49’a kadar yükseldi. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka liste...

En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 1

10 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin 32 günlük (1 aylık) faiz getirisi ne kadar?

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Haber Global'de yer alan habere göre banka banka 500 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi şöyle:

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Akbank

Faiz Oranı: % 46

Vade Sonu Tutar: 517.140 TL

Net Kazanç: 17.140 TL

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En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? - Sayfa 4

TEB

Faiz Oranı: % 47

Vade Sonu Tutar: 517.512 TL

Net Kazanç: 17.512 TL

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