En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltti. TCMB'nin faiz kararı sonrası mevduat faizi oranlarındaki son durum merak ediliyor. 18 Nisan 2025 itibarıyla hangi banka ne kadar faiz veriyor? 500 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi. TCMB, politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmişti.
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Faiz kararı sonrası, haftaya yükselişle başlayan mevduat faizlerinin son durumu merak ediliyor.
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