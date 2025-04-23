En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? Ne kadar parası olan 32 günde 50 bin TL kazanıyor?
Merkez Bankası geçen hafta politika faiz oranını yüzde 46’ya çıkardı. TL’nin getirisi son haftaların en yüksek seviyesine ulaşırken, dikkatler mevduat faizlerine çevrildi. Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Bankada ne kadar parası olan 32 günde 50 bin TL kazanıyor? İşte banka banka liste...
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmesinin ardından mevduat faizlerinde de hareketlenme oldu.
En yüksek mevduat faizi bu hafta başında yüzde 50 olarak devam ederken, birçok bankada oranlar yüzde 48,50 - yüzde 49 bandına kadar çıktı.
Peki en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankalar veriyor? Bankada ne kadar parası olan 32 günde 50 bin TL kazanıyor? İşte Haber Global'de yer alan habere göre bu sorunun yanıtı...