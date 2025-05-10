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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesi ve TL'yi desteklemek için aldığı önlemlerle birlikte mevduat faizi yüzde 53 seviyesine kadar çıktı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...

En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla birlikte politika faizi yüzde 46'ya yükseldi. Bu faiz oranına göre mevduat bankaları da faiz oranlarını güncelledi.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 2

Bazı bankalarda mevduat faizi yüzde 50'nin üzerine çıktı.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 3

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen ve anapara ve faiz ile bir yıl boyunca parasının vadesini yenileyenler yüzde 50 oranında faizlerin sabit kalması halinde bir yılın sonunda yüzde 63 civarında bileşik faiz elde etmiş oluyor.

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En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar? - Sayfa 4

Örnek vermek gerekirse 1 milyon lirasını 1 yıl boyunca anapara ve faiz güncellemesiyle yüzde 50 civarında faizle mevduatta değerlendirirse 1 yılın sonunda brüt 1 milyon 632 bin lira faiz getirisi elde etmiş oluyor. Bu tutardan stopajlar düşünce net oran ortaya çıkmış oluyor.

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