En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Örnek vermek gerekirse 1 milyon lirasını 1 yıl boyunca anapara ve faiz güncellemesiyle yüzde 50 civarında faizle mevduatta değerlendirirse 1 yılın sonunda brüt 1 milyon 632 bin lira faiz getirisi elde etmiş oluyor. Bu tutardan stopajlar düşünce net oran ortaya çıkmış oluyor.