En yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'ya yükseltmesi ve TL'yi desteklemek için aldığı önlemlerle birlikte mevduat faizi yüzde 53 seviyesine kadar çıktı. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 1 milyon TL'nin 1 aylık (32 günlük) faiz getirisi ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla birlikte politika faizi yüzde 46'ya yükseldi. Bu faiz oranına göre mevduat bankaları da faiz oranlarını güncelledi.
Parasını mevduatta değerlendirmek isteyen ve anapara ve faiz ile bir yıl boyunca parasının vadesini yenileyenler yüzde 50 oranında faizlerin sabit kalması halinde bir yılın sonunda yüzde 63 civarında bileşik faiz elde etmiş oluyor.